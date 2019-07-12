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МЗС запропонує Зеленському відповідь на рішення РФ щодо Конгресу українців

Новини » Політика    12.07.2019 - 12:58
МЗС запропонує Зеленському відповідь на рішення РФ щодо Конгресу українців
Фото: Єгор Божок (facebook.com/paginaderusia)

Міністерство підготує президенту України варіанти відповіді

Міжнародна спільнота має засудити рішення Генпрокуратури Російської Федерації щодо визнання "небажаною" діяльність Світового конгресу українців і посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск. Про це заступник міністра закордонних справ Єгор Божок написав у Twitter.

Як зазначив Божок, МЗС запропонує президенту України варіанти, "як не залишити ці ганебні дії Кремля без відповіді".

МЗС запропонує Зеленському відповідь на рішення РФ щодо Конгресу українців

Заступник глави МЗС відзначив, що рішення Генпрокуратури РФ "вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ".

"З одного боку, викорінюючи на своїй території будь-які ознаки української ідентичності - мову, переслідуючи її носіїв, з іншого боку - здійснивши збройну агресію на територію України, РФ - в черговий раз доводить послідовність своїх хижих намірів у планах перерозподілу територій", - додав він.

Нагадаємо, російська генпрокуратура визнала міжнародну неурядову організацію Всесвітній конгрес українців "загрозою безпеці" Росії

У свою чергу Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з позицією генеральної прокуратури Росії щодо неурядової організації Світовий конгрес українців.

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