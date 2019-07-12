МИД осудил признание Россией "угрожающим" Всемирный конгресс украинцев

Фото: МИД (РБК-Украина)

В ведомстве считают, что Россия ликвидирует украинские общественные организации

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с позицией генеральной прокуратуры России относительно неправительственной оргацизации Всемирный конгресс украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МИД.

В министерстве отметили, что такое решение продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, которая направлена "на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ".

"Мировой конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью этой организации является поддержка украинской идентичности, реабилитация украинских раненых военнослужащих и гражданских лиц, пострадавших от российской вооруженной агрессии против Украины, осуществления просветительских программ и украинского школьного образования за пределами Украины, а также сохранение национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932-1933 годах", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство призвало международное сообщество рассматривать этот шаг со стороны России как очередное нарушений фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории РФ.

Украина также призывает и усилить дипломатическое давление на преступный кремлевский режим. МИД, как отмечает пресс-служба, готовится "принять все шаги в ответ".

Напомним, российская генпрокуратура признала международную неправительственную организацию Всемирный конгресс украинцев "угрозой безопасности" России.