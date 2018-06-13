МИД поздравил Грецию и Македонию с достижением договоренности о переименовании

Теперь Македония будет называться Республика Северная Македония

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Грецию и Республику Македония с достижением договоренности о новом названии республики. Об этом он написал в своем Twitter.

"Поздравляю Македонию и Грецию с достижением исторической договоренности. Встречаясь 11.04 в Охриде с друзьями Н. Димитровим и Н. Котзиасом, был уверен, что необходимо решение будет найдено. Цивилизованные страны исповедуют европейские подходы", - написал Климкин.

Вітаю Македонію і Грецію з досягненням історичної домовленості. Зустрічаючись 11.04 в Охриді з друзями Н.Дімітровим і Н.Котзіасом, був впевнений, що необхідне рішення буде знайдене. Цивілізовані країни сповідують європ підходи. Наjискрени честитки! Με ειλικρινείς χαιρετισμούς! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 13, 2018

Напомним, накануне премьер-министр Македонии Зоран Заев и премьер-министр Греции Алексис Ципрас приняли решение о переименовании Республики Македония. Согласно договоренности, страна теперь будет называться Республика Северная Македония.

Отметим, спор между Грецией Македонией разгорелся в 1991 году, когда Македония провозгласила независимость, взяв себе название Республика Македония.

В то же время Греция заявила, что это название является узурпацией имени ее исторической провинции - Македония.

Из-за спора между двумя странами Македония до сих пор не имела права претендовать на вступление в ЕС, поскольку Греция блокировала любые переговоры на эту тему. Теперь достижение соглашения открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО.