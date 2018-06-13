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МЗС привітав Грецію та Македонію з досягненням домовленості про перейменування

НовиниПолітика    13.06.2018 - 11:11
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Тепер Македонія буде називатися Республіка Північна Македонія

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін привітав Грецію та Республіку Македонія з досягненням домовленості про нову назву республіки. Про це він написав у своєму Twitter.

"Вітаю Македонію і Грецію з досягненням історичної домовленості. Зустрічаючись 11.04 в Охриді з друзями Н. Димитровим і Н. Котзиасом, був упевнений, що необхідне рішення буде знайдено. Цивілізовані країни сповідують європейські підходи", - написав він.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністр Македонії Зоран Заев і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас прийняли рішення про перейменування Республіки Македонія. Згідно з домовленістю, країна тепер буде називатися Республіка Північна Македонія.

Зазначимо, спір між Грецією і Македонією розгорівся в 1991 році, коли Македонія проголосила незалежність, взявши собі назву Республіка Македонія.

У той же час Греція заявила, що ця назва є узурпацією імені її історичної провінції - Македонія.

Через суперечку між двома країнами Македонія досі не мала права претендувати на вступ в ЄС, оскільки Греція блокувала будь-які переговори на цю тему. Тепер досягнення угоди відкриває шлях до вступу Скоп'є в Євросоюз і НАТО.

Македонія домовилася з Грецією про перейменування країни Афіни і Скоп’є близькі до досягнення угоди щодо назви Македонії
Теги публікації: Македония, Греція, договор, Павло Клімкін, переименование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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