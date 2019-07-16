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МИД попросит дать правовую оценку визиту Сиярто в Закарпатье

Новости » Выборы 2019    16.07.2019 - 21:16
МИД попросит дать правовую оценку визиту Сиярто в Закарпатье
Фото: здание МИД Украины (mfaukraine.files.wordpress.com)

16 июля Сиярто посетил Берегово

Министерство иностранных дел обратится в компетентные органы Украины о предоставлении правовой оценки визита Закарпатской области министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сиярто накануне парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины. 

Как сообщается, Сиярто проигнорировав соответствующие рекомендации МИД Украины,16 июля посетил город Берегово Закарпатской области, где принял участие в ряде публичных мероприятий.

В Министерстве рассказали, что в официальной ноте Посольства Венгрии в Украине отмечено, что этот визит Сиярто совершил по приглашению народного депутата Украины Василия Брензовича, который является кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. 

"В то же время пунктом 1 части первой статьи 74 закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" предусмотрено, что участие в предвыборной агитации запрещается иностранцам и лицам без гражданства, в том числе в публичных мероприятиях, проводимых в поддержку или при поддержке партии - субъекта избирательного процесса или кандидата в депутаты", - говорится в сообщении. 

Кроме того, в МИД отметили, что статья 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года предусматривает, что все лица, которые пользуются дипломатическими привилегиями и иммунитетами, обязаны уважать законы и постановления государства пребывания, а также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Офисе президента планируют принимать меры к венгерским политикам из-за встреч с отдельными народными депутатами накануне парламентских выборов. 

Напомним, 15 июля Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность последними действиями Венгрии, которые имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины перед внеочередными выборами в Верховную раду.

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