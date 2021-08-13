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МИД получил ноту протеста от Грузии из-за туров из Украины в Абхазию

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины получило ноту протеста от Грузии. В Тбилиси недовольны деятельностью украинской туристической компании, которая организует туры в оккупированную Абхазию.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

"МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров во временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию", - сообщил он.

Николенко отметил, что Украина неизменно поддерживает и уважает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.

"Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, мы считаем такую деятельность фирмы "Кулуар" абсолютно неприемлемой", - подчеркнул представитель МИД.

Он добавил, что вопросом деятельности компании "Кулуар" уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранители, для "выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий".

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