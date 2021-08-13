МЗС отримало ноту протесту від Грузії через тури з України в Абхазію

"МЗС підтверджує отримання ноти посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою "Кулуар" турів до тимчасово окупованої території Грузії - Абхазії", - повідомив він.

Ніколенко зазначив, що Україна незмінно підтримує і поважає суверенітет та територіальну цілісність Грузії в міжнародно визнаних кордонах.

"Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, ми вважаємо таку діяльність фірми "Кулуар" абсолютно неприйнятною", - наголосив представник МЗС.

Він додав, що питанням діяльності компанії "Кулуар" вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронці, задля "з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків".