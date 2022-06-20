МИД Польши о статусе кандидата для Украины: похоже, дело уже решено

На заседании Совета ЕС не было противников предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.
Об этом заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
"Состоялась дискуссия относительно статуса кандидата для Украины, и в результате сейчас трудно предположить, что Украине этого статуса не предоставят. Насчет этого действительно было согласие. Похоже, дело уже решено", - сказал Рау.
Как отмечается, впервые существует такая четкая позиция стран-членов ЕС относительно предоставления Украине статуса кандидата. На прошлой неделе Франция и Германия согласились на статус кандидата, но, например, у Нидерландов были определенные сомнения, но в понедельник во имя единства ЕС они перестала выдвигать какие-либо возражения.
Это касается и других стран, которые ранее высказывали определенный скепсис по этому вопросу.
Как ожидается, в четверг вечером главы государств и правительств, которые встретятся на саммите в Брюсселе, официально единодушно заявят, что Украина получает статус кандидата на вступление в ЕС.
Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин отметила, что абсолютно все страны-участницы ЕС согласны дать Украине статус кандидата. По ее словам, внутри Евросоюза достигнут консенсус по Украине.
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