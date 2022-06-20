МЗС Польщі про статус кандидата для України: схоже, справа вже вирішена

"Відбулася дискусія щодо статусу кандидата для України, і в результаті зараз важко припустити, що Україні цього статусу не нададуть. Щодо цього дійсно булла згода. Схоже, справа вже вирішена", - сказав Рау.

Як зазначається, вперше існує така чітка позиція країн-членів ЄС щодо надання Україні статусу кандидата. Минулого тижня Франція та Німеччина погодилися на статус кандидата, але, наприклад, у Нідерландів були певні сумніви, але у понеділок в ім’я єдності ЄС вони перестала висувати будь-які заперечення.

Це стосується і інших-країн, які раніше висловлювали певний скепсис з цього питання.

Як очікується, в четвер ввечері глави держав і урядів, які зустрінуться на саміті в Брюсселі, офіційно одностайно заявлять, що Україна отримує статус кандидата на вступ в ЄС.