МЗС Польщі про статус кандидата для України: схоже, справа вже вирішена

На засіданні Ради ЄС не було противників надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.
Про це заявив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
"Відбулася дискусія щодо статусу кандидата для України, і в результаті зараз важко припустити, що Україні цього статусу не нададуть. Щодо цього дійсно булла згода. Схоже, справа вже вирішена", - сказав Рау.
Як зазначається, вперше існує така чітка позиція країн-членів ЄС щодо надання Україні статусу кандидата. Минулого тижня Франція та Німеччина погодилися на статус кандидата, але, наприклад, у Нідерландів були певні сумніви, але у понеділок в ім’я єдності ЄС вони перестала висувати будь-які заперечення.
Це стосується і інших-країн, які раніше висловлювали певний скепсис з цього питання.
Як очікується, в четвер ввечері глави держав і урядів, які зустрінуться на саміті в Брюсселі, офіційно одностайно заявлять, що Україна отримує статус кандидата на вступ в ЄС.
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішина зазначила, що абсолютно всі країни-учасниці ЄС згодні дати Україні статус кандидата. За її словами, всередині Євросоюзу досягнуто консенсусу щодо України.
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