UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МИД Польши: нужно искать другие источники газа для Украины

Автор: РБК-Украина

Для Украины нужно искать другие источники газа, чтобы не зависеть от российского. Интеграция в европейскую газотранспортную систему не решит эту проблему полностью.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает wnp.pl.

По его словам, Варшава изначально была против газопровода "Северный поток-2", поскольку он разделяет страны Евросоюза и НАТО.

"Для нас сейчас чрезвычайно важно то, что завершение этого проекта создает дефицит безопасности в нашей части Европы. С точки зрения Украины, это даже не дефицит безопасности, а вакуум безопасности", - отметил Рау.

Он также подчеркнул, что на фоне угрозы ухудшения безопасности проблему не решит присоединение Украины к другой группе газопроводов, которая тоже "может быть зависима от одного российского источника". Он привел в пример Польшу, которая диверсифицирует поставки благодаря Baltic Pipe.

"Единственное решение - это создать аналогичное решение для Украины, куда газ будет поставляться из другого источника, а не из России… Нужно искать другие источники газа для Украины и инфраструктурные решения, которые обеспечили бы этой стране безопасность", - добавил Рау.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над сохранением статуса транзитера за Украиной после запуска газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаПольшагаз