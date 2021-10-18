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МИД подтвердил смерть представителя Украины по урегулированию в Приднестровье

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 16:55
МИД подтвердил смерть представителя Украины по урегулированию в Приднестровье Фото: украинский дипломат Виктор Крыжановский (facebook_com_Biroul_politici_de_reintegrare)
Автор: Александр Мороз

Министерство иностранных дел официально подтверждает смерть украинского дипломата Виктора Крыжановского. Он занимал пост специального представителя Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook МИД.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 16 октября на 60-м году жизни трагически погиб специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Владимирович Крыжановский", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что он начал работу в МИД еще в 1992 году, работал в сфере многосторонних отношений и европейской и евроатлантической интеграции. Участвовал в миссиях Украины при международных организациях.

С 2003 года до 2005 года работал в Администрации президента. С 2010 до 2017 года занимал должность посла Украины в Эстонии, после этого был назначен специальным представителем Украины по вопросам приднестровского урегулирования.

Напомним, РБК-Украина писало, что Крыжановский умер в доме на Осокорках в Киеве. По данным полиции, он упал с лестницы и получил тяжелую черепно-мозговую травму.

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