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МЗС підтвердило смерть представника України з врегулювання в Придністров'ї

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 16:55
МЗС підтвердило смерть представника України з врегулювання в Придністров'ї Фото: український дипломат Віктор Крижановський (facebook_com_Biroul_politici_de_reintegrare)
Автор: Олександр Мороз

Міністерство закордонних справ офіційно підтверджує смерть українського дипломата Віктора Крижановського. Він обіймав посаду спеціального представника України з питань придністровського врегулювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook МЗС.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижановський", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що він почав роботу в МЗС ще в 1992 році, працював у сфері багатосторонніх відносин та європейської і євроатлантичної інтеграції. Брав участь у місіях України при міжнародних організаціях.

З 2003 року до 2005 року працював в Адміністрації президента. З 2010 до 2017 року обіймав посаду посла України в Естонії, після цього був призначений спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Крижановський помер у будинку на Осокорках в Києві. За даними поліції, він впав зі сходів і отримав важку черепно-мозкову травму.

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