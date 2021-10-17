Смерть дипломата на Осокорках в Киеве: стало известно имя погибшего

Накануне в Киеве на дачном массиве Осокорки обнаружили погибшим дипломата . Им оказался Виктор Крыжановский.

Об этом сообщил собеседник РБК-Украина в правоохранительных органах.

По словам собеседника, предварительно установлено, что дипломат умер в результате несчастного случая.

Виктор Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2010 года был послом Украины в Эстонии, а с 2017 года - специальным представителем Украины по приднестровскому урегулированию.

До назначения в Эстонию дипломат также был специальным представителем Украины в Приднестровье.