МИД подаст меморандум против России в Международный морской трибунал 22 мая

Министерство иностранных дел Украины планирует 22 мая подать в Международный морской трибунал меморандум против Российской Федерации в деле о захвате в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива. Речь идет о нападении российских военных на украинские военные корабли в 2018 году.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

"Буквально до конца этой недели, именно 22 мая этого года мы планируем подачу меморандума в Международный морской трибунал против Российской Федерации в деле против незаконного задержания трех кораблей Военно-морского флота и 24 членов их экипажа", - заявил он.

Замглавы МИД добавил, что Украина будет требовать от России моральной и материальной компенсации для украинских моряков.

"Безусловно, мы исследовали лучшие мировые практики, в том числе практику Европейского суда по правам человека, и мы безусловно на максимальном уровне будем требовать компенсацию ущерба нашим морякам, причем как материального, так и компенсации их моральных убытков", - отметил он.

Енин заверил, что ведомство работает над делами против Российской Федерации в полном объеме, и ни один процесс не приостановлен.

"Все материалы для судебных слушаний готовятся и будут поданы вовремя. Наша команда на сегодняшний момент работает на отлично", - добавил он.

Напомним, 17 мая Евгений Енин заявил, что украинская сторона находится на финальной стадии подачи меморандума в международный Арбитражный трибунал.

Ранее сообщалось, что освобожденные из российского плена украинские моряки получили статус участников боевых действий. Статус участника боевых действий получили все 22 моряка, которых российские силовики в 2018 году захватили в плен во время прохождения Керченского пролива.