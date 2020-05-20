МЗС подасть меморандум проти Росії в Міжнародний морський трибунал 22 травня

Міністерство закордонних справ України планує 22 травня подати в Міжнародний морський трибунал меморандум проти Російської Федерації у справі про захоплення в полон українських моряків поблизу Керченської протоки. Мова йде про напад російських військових на українські військові кораблі у 2018 році.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

"Буквально до кінця цього тижня, саме 22 травня цього року ми плануємо подачу меморандуму в Міжнародний морський трибунал проти Російської Федерації у справі проти незаконного затримання трьох кораблів Військово-морського флоту і 24 членів їх екіпажу", - заявив він.

Заступник голови МЗС додав, що Україна вимагатиме від Росії моральної та матеріальної компенсації для українських моряків.

"Безумовно, ми досліджували кращі світові практики, в тому числі практику Європейського суду з прав людини, і ми безумовно на максимальному рівні будемо вимагати компенсацію збитку нашим морякам, причому як матеріального, так і компенсації моральних збитків", - зазначив він.

Єнін запевнив, що відомство працює над справами проти Російської Федерації в повному обсязі, і жоден процес не призупинено.

"Всі матеріали для судових слухань готуються і будуть подані вчасно. Наша команда на сьогоднішній момент працює на відмінно", - додав він.

Нагадаємо, 17 травня Євген Єнін заявив, що українська сторона знаходиться на фінальній стадії подання меморандуму в міжнародний Арбітражний трибунал.

Раніше повідомлялося, що звільнені з російського полону українські моряки отримали статус учасників бойових дій. Статус учасника бойових дій отримали всі 22 моряки, яких російські силовики у 2018 році захопили в полон під час проходження Керченської протоки.