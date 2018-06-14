МИД ожидает поддержки США для восстановления работы комиссии Украина-НАТО, - Зеркаль

Без медиаторства Украина вряд ли сможет снять блокаду Венгрии

Без поддержки Соединенных Штатов Украине будет трудно снять блокаду Венгрии заседания комиссии Украина-НАТО. Об этом заявила Заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Блокада Будапештом заседания комиссии "Украина-НАТО" продолжается, несмотря на критику НАТО и стран ЕС. Здесь также есть вопрос компромисса. Компромисс достигнут о проведении 22 июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященной вопросу развития отношений Украины и Венгрии, и тому, что нам нужно делать, чтобы они улучшились, чтобы не было проблем на различных международных площадках", - сказала Зеркаль.

Она сообщила, что министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, с которыми согласовался план.

"Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта. Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", - отметила Зеркаль.

Замминистра сказала, что важным является то, что успеет сделать Украина внутри страны ко времени саммита.

Напомним, в Брюсселе определили необходимые шаги для восстановления работы комиссии Украина-НАТО.