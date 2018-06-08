В Брюсселе определили необходимые шаги для восстановления работы комиссии Украина-НАТО

Полторак и Столтенберг в Брюсселе определили необходимые практические шаги для восстановления работы комиссии

В ходе встречи министра обороны Украины Степана Полторака с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом были определены практические шаги для восстановления эффективной работы комиссии Украина-НАТО на всех уровнях: глав государств, правительств и министров. Об этом сегодня, 8 июня, сообщил Полторак во время пресс-конференции по результатам работы в штаб-квартире НАТО, передает пресс-служба ведомства.

"Во время встречи с Генсеком НАТО были определены необходимые практические шаги для восстановления эффективной работы комиссии Украина-НАТО на всех уровня. Важной была встреча с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где во время нашего разговора мы рассмотрели комплекс вопросов, связанных с системным улучшением нашего сотрудничества. Мы обсудили параметры участия Украины в саммите НАТО, который состоится в следующем месяце", - сообщил Полторак.

Также министр сказал, что они согласовали общие позиции относительно возможного привлечения представителей НАТО к проведению стратегического оборонного обзора в Украине.

Напомним, ранее Полторак проинформировал Столтенберга об особенностях военно-политической обстановки в Украине и отражении российской агрессии на Донбассе, а также рассказал о ходе реформ, которые происходят в украинском оборонном ведомстве.