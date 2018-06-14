МЗС очікує підтримки США для відновлення роботи комісії Україна-НАТО, - Зеркаль

Без медиаторства Україна навряд чи зможе зняти блокаду Угорщини

Без підтримки Сполучених Штатів, Україні буде важко зняти блокаду Угорщини засідання комісії Україна-НАТО. Про це заявила Заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в эфирі "5 каналу".

"Блокада Будапештом засідання комісії "Україна-НАТО" триває, незважаючи на критику НАТО і країн ЄС. Тут також є питання компромісу. Компроміс досягнутий про проведення 22 червня спільної зустрічі міністрів освіти і закордонних справ, присвяченої питанню розвитку відносин України та Угорщини, і тому, що нам потрібно робити, щоб вони покращилися, щоб не було проблем на різних міжнародних майданчиках", - сказала Зеркаль.

Вона повідомила, що міністр освіти Лілія Гриневич зустрічалася з громадами, з якими узгоджувався план.

"Звичайно, вони не можуть прийняти самостійно рішення, тому що громада існує від фінансових ресурсів, які їм надають з Будапешта. Ми розраховуємо, що в цій площині допомога США є суттєвою, особливо що стосується діалогу з угорцями. Тому що без медиаторства ми навряд чи зможемо зняти блокаду", - зазначила Зеркаль.

Заступник міністра сказала, що важливим є те, що встигне зробити Україна всередині країни до часу саміту.

Нагадаємо, в Брюсселі визначили необхідні кроки для відновлення роботи комісії Україна-НАТО.