ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС відреагувало на організацію конференції щодо Криму в Норвегії

Новини » Політика     05.03.2020 - 14:48
МЗС відреагувало на організацію конференції щодо Криму в Норвегії
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Конференція має відбутися наприкінці березня в Осло

Україна вважає провокацією ініціативу щодо проведення в Норвегії конференції щодо Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

У МЗС вважають, що ініціатива щодо конференції в Осло, проведення якої планується наприкінці березня, є черговою спробою Росії створити видимість законності анексії Криму.

"Розглядаємо ініціативу щодо проведення наприкінці березня в Осло так званої конференції щодо Криму як чергову спробу російської пропагандистської та дезінформаційної машини надати видимість легітимності своїм незаконним і засудженим усім цивілізованим світом намаганням анексувати АР Крим", - заявили у відомстві.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що організація конференції розглядається як провокація.

"Вже не вперше Москва вдається до послуг своїх апологетів, точка зору яких астрономічно далека від офіційної та є маргінальною у світовому, європейському та, у даному разі, норвезькому контексті. Таким чином, розглядаємо провокацію щодо так званої конференції як намагання видати бажане за дійсне", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МЗС України засудило поїздку делегації муніципалітетів Сицилії до окупованого Криму. У відомстві попередили про неминучу правову відповідальність за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України.

Україна сподівається на санкції ЄС проти Росії за залізничне сполучення з Кримом Україна направила ноту Словенії через намір російської школи відвідати Крим
Новини України МЗСКримконференцияНорвегия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся