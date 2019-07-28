В МИД отреагировали на запланированный визит Медведева в Крым

Министерство иностранных дел (МИД) отреагировало на планы премьер-министра России Дмитрия Медведева посетить оккупированный Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили протест по поводу очередной поездки российского руководства на оккупированный Крымский полуостров. Также в министерстве назвали циничными планы Медведева принять участие в военном параде российского флота.

"Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель "визита" - участие в параде оккупационного флота России. Продолжаем придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в комментарии МИД.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в соответствии с нормами международного права ответственность за все негативные последствия, которые могут произойти из-за присутствия в Крыму оккупационной российской власти, полностью полагаются на государство-агрессора.

Отметим, российские СМИ сообщили, что российский премьер Медведев собирается посетить оккупированный Крым, чтобы принять участие в военном параде ко дню российского флота.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью которой стала резолюция с осуждением российской аннексии Крыма и милитаризации Черноморского региона.

РБК-Украина писало, что Совет Европейского союза в четверг, 20 июня, принял решение о продлении санкций против Российской Федерации за аннексию Крыма и Севастополя.