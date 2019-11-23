В МИД отреагировали на задержание судна с украинцами в Малайзии

Украинский консул установил контакт с украинским экипажем задержанного в Малайзии судна и разрабатывает алгоритм дальнейших действий. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

представитель внешнеполитического ведомства отметил, что украинцы из экипажа судна не являются задержанными. Он подчеркнул, что дело с задержанием судна находится на контроле в МИД.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якора без получения на то согласия. Консул установил контакт с экипажем, обсужден алгоритм дальнейших действий. Держим дело на контроле", - рассказал Кирилич.

Напомним, ранее сообщалось, что в Малайзии задержали судно с 23 членами экипажа, часть из которых - граждане Украины. Судно было задержано за незаконный вход в порт малайзийского Джохора. Тогда отмечалось, что экипажу грозит штраф или тюремное заключение.

Также РБК-Украина писало, что итальянская морская охрана задержала яхту с украинцами, которые планировали переправить в Италию более 70 нелегальных мигрантов. В Европоле подтвердили, что задержанное судно использовалось для нелегальных переправ мигрантов.