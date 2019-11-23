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В Малайзии задержали судно с украинцами

Новости » Происшествия     23.11.2019 - 14:36
В Малайзии задержали судно с украинцами
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Экипажу грозит до 2 лет заключения

В Малайзии задержали судно с 23 членами экипажа, среди которых граждане Украины и Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Star.

Как сообщается, на восточном побережье Джохора правоохранители задержали судно с украинцами и россиянами на борту. Двое членов экипажа были переданы правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств дела.

"Всех 23 членов экипажа задержали, поскольку они не смогли предоставить администрации порта разрешение на вход. Все задержанные - россияне и украинцы в возрасте от 21 до 68 лет", - заявили в малайзийской морской полиции.

Отмечается, что дело расследуется по статье о незаконной якорной стоянке. Экипажу грозит наказание в виде штрафа на более 578 тыс. гривен или лишение свободы на 2 года.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи побережья Италии задержали яхту с украинцами, которые хотели переправить 74 нелегальных мигрантов из Ирака. Информацию о том, что судно использовалось для нелегальных переправ мигрантов подтвердили в Европоле.

Кроме того, во Франции полиция обнаружила грузовик, в котором находился 31 мигрант. За рулем автотранспорта находился пакистанец, который сразу же был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

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