В МИД отреагировали на утверждение ЕС 1 млрд евро помощи для Украины

Утверждение макрофинансовой помощи - это проявление веры в успех Украины, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что утверждение Европейским союзом 1 млрд евро макрофинансовой помощи - это проявление веры в успех Украины. Об этом написал Климкин в Twitter.

"Благодарны за окончательное утверждение Советом ЕС решения о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро! Это проявление веры в успех Украины и демонстрация надежной поддержки наших друзей в Евросоюзе", - сказал Климкин.

Вдячні за остаточне затвердження Радою ЄС рішення про надання Україні Четвертої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро! Це вияв віри в успіх України та демонстрація надійної підтримки наших друзів в Євросоюзі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 26, 2018

Напомним, сегодня, 26 июня Совет Европейского союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинским парламентом.

