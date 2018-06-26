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В МИД отреагировали на утверждение ЕС 1 млрд евро помощи для Украины

НовостиПолитика    26.06.2018 - 15:29
Иллюстративное фото: МИД (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: МИД (РБК-Украина)

Утверждение макрофинансовой помощи - это проявление веры в успех Украины, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что утверждение Европейским союзом  1 млрд евро макрофинансовой помощи - это проявление веры в успех Украины. Об этом написал Климкин в Twitter.

"Благодарны за окончательное утверждение Советом ЕС решения о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро! Это проявление веры в успех Украины и демонстрация надежной поддержки наших друзей в Евросоюзе", - сказал Климкин.

Напомним, сегодня, 26 июня Совет Европейского союза утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. После сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Меморандум требует ратификации украинским парламентом. 
 

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Теги публикации: Евросоюз, МИД Украины, Павел Климкин, Транш  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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