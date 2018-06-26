У МЗС відреагували на затвердження ЄС 1 млрд євро допомоги для України

Затвердження макрофінансової допомоги - це прояв віри в успіх України, заявив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що затвердження Європейським союзом 1 млрд євро макрофінансової допомоги - це прояв віри в успіх України. Про це написав він у Twitter.

"Вдячні за остаточне затвердження Радою ЄС рішення про надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро! Це прояв віри в успіх України та демонстрація надійної підтримки наших друзів у Євросоюзі", - сказав Клімкін.

Вдячні за остаточне затвердження Радою ЄС рішення про надання Україні Четвертої програми макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро! Це вияв віри в успіх України та демонстрація надійної підтримки наших друзів у Євросоюзі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 26, 2018

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня Рада Європейського союзу затвердила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись з Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум вимагає ратифікації українським парламентом.