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У МЗС відреагували на затвердження ЄС 1 млрд євро допомоги для України

НовиниПолітика    26.06.2018 - 15:29
Ілюстративне фото: МЗС (РБК-Україна)
Ілюстративне фото: МЗС (РБК-Україна)

Затвердження макрофінансової допомоги - це прояв віри в успіх України, заявив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що затвердження Європейським союзом 1 млрд євро макрофінансової допомоги - це прояв віри в успіх України. Про це написав він у Twitter.

"Вдячні за остаточне затвердження Радою ЄС рішення про надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро! Це прояв віри в успіх України та демонстрація надійної підтримки наших друзів у Євросоюзі", - сказав Клімкін.

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня Рада Європейського союзу затвердила виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги. Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись з Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум вимагає ратифікації українським парламентом.

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Теги публікації: Евросоюз, МЗС, Павло Клімкін, Транш  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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