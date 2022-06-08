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В МИД отреагировали на слова Лаврова о гарантиях при вывозе зерна

Фото: спикер МИД Олег Николенко (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине не верят обещаниям министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о гарантии безопасности подхода судов после разминирования Украиной портов. В МИД Украины не уверены, что Москва действительно не будет пользоваться этим в целях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко.

"Слова Лаврова пусты. Украина четко обозначила свою позицию по морским портам: требуется военная техника для защиты береговой линии и миссия ВМФ для патрулирования экспортных путей в Черном море", - написал он в Twitter.

По его словам, нельзя позволить России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова провести четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна по Черному морю. Другими участниками встречи должны стать Украина, Турция и ООН.

При этом ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран для вывоза зерна из портов страны. Гарантий исключительно Кремля недостаточно.

Как сообщалось, в Анкаре проходят переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу о разблокировке украинских портов и вывозе зерна по Черному морю.

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Лавров