В МИД отреагировали на слова Лаврова о гарантиях при вывозе зерна

В Украине не верят обещаниям министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о гарантии безопасности подхода судов после разминирования Украиной портов. В МИД Украины не уверены, что Москва действительно не будет пользоваться этим в целях войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Олега Николенко.