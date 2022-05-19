МИД отреагировал на предложения снять санкции с РФ для деблокады портов Украины

Отвечая на вопрос о снятии санкций с России, Кулеба заявил, что к этому решению следует подойти взвешенно.

"Что значит снять санкции? Это звучит слишком общо. Надо смотреть. Если он имеет в виду группу санкций или все санкции - это одна история. Если какую - то конкретную санкцию - можно посмотреть, в чем цена вопроса", - сказал руководитель МИД Украины.

Он добавил, Сейчас мы должны понимать, что экспорт украинских агропромышленных товаров-это вопрос голода во всем мире.

"А ответственность за это несет Путин. Но это также вопрос прибылей украинской экономики и гарантирования того, что состоится следующий агропромышленный цикл", - отметил Дмитрий Кулеба.