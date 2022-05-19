МИД отреагировал на предложения снять санкции с РФ для деблокады портов Украины

Сейчас мы должны понимать, что экспорт украинских агропромышленных товаров-это вопрос голода во всем мире. А ответственность за это несет Путин.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о снятии санкций с России, Кулеба заявил, что к этому решению следует подойти взвешенно.
"Что значит снять санкции? Это звучит слишком общо. Надо смотреть. Если он имеет в виду группу санкций или все санкции - это одна история. Если какую - то конкретную санкцию - можно посмотреть, в чем цена вопроса", - сказал руководитель МИД Украины.
Он добавил, Сейчас мы должны понимать, что экспорт украинских агропромышленных товаров-это вопрос голода во всем мире.
"А ответственность за это несет Путин. Но это также вопрос прибылей украинской экономики и гарантирования того, что состоится следующий агропромышленный цикл", - отметил Дмитрий Кулеба.
Напомним, украинский народ и украинская власть сами определят параметры своей победы. И то, как ее добывать. Об этом ранее заявлял Дмитрий Кулеба.
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