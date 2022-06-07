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МИД отреагировал на исключение облачных технологий из санкций против России

Новина українською →
Украина, Вторник 07 июня 2022 21:04
МИД отреагировал на исключение облачных технологий из санкций против России Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (slovoidilo)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина обратилась за разъяснением к ЕС по поводу того, что облачные технологии не вошли в шестой пакет санкций против России.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Европейская сторона действительно сообщала в публичных коммуникациях о включении в шестой санкционный пакет запрет на предоставление "облачных" сервисов. В то же время в конечное решение "облачные" технологии не попали. Мы уже обратились к нашим европейским партнерам за разъяснениями", - заявил представитель МИД.

Николенко отметил, что позиция Украины по поводу санкций против России остается неизменной - давление должно усиливаться, чтобы цена за агрессию была максимально высокой.

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ЕС без объяснений ослабил шестой санкционный пакет против России, исключив из него анонсированные ограничения по облачным технологиям.

ЕС пока не комментировал эту ситуацию.

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