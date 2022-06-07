МЗС відреагувало на виключення хмарних технологій з санкцій проти Росії

Україна звернулася за роз'ясненням до ЄС з приводу того, що хмарні технології не увійшли до шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Європейська сторона дійсно повідомляла в публічних комунікаціях про включення в шостий санкційний пакет заборону на надання "хмарних" сервісів. Водночас в кінцеве рішення "хмарні" технології не потрапили. Ми вже звернулися до наших європейських партнерів за роз‘ясненнями", - заявив речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що позиція України з приводу санкцій проти Росії залишається незмінною - тиск повинен посилюватися, щоб ціна за агресію була максимально високою.