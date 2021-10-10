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МИД об отправке Джелялова в психбольницу: карательная практика в "лучших" традициях СССР

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Крым, Воскресенье 10 октября 2021 15:20
МИД об отправке Джелялова в психбольницу: карательная практика в "лучших" традициях СССР Фото: Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на то, что арестованного в Крыму заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова отправили на экспертизу в психиатрическую больницу. МИД считает это карательной практикой в традициях СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

"Джелялова безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях", - написала Джапарова на странице в Twitter.

Напомним, Джелялов отказался от прохождения экспертизы, но оккупанты направили его в психбольницу насильно. Психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

Как известно, оккупанты инкриминируют Джелялову совершение диверсии в Крыму. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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МИД Украины Джелялов Крым
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