МИД об отправке Джелялова в психбольницу: карательная практика в "лучших" традициях СССР

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на то, что арестованного в Крыму заместителя главы Меджлиса Наримана Джелялова отправили на экспертизу в психиатрическую больницу. МИД считает это карательной практикой в традициях СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой .

"Джелялова безосновательно и принудительно направили в стационар психиатрической клиники для прохождения так называемой "психолого-психиатрической экспертизы". Она продлится более 20 дней. Карательная практика в "лучших" советских традициях", - написала Джапарова на странице в Twitter.

Напомним, Джелялов отказался от прохождения экспертизы, но оккупанты направили его в психбольницу насильно. Психиатрическая экспертиза продлится от 21 до 28 дней.

Как известно, оккупанты инкриминируют Джелялову совершение диверсии в Крыму. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.