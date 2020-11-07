В МИД осуждают обстрел консульства Азербайджана в Харькове

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали обстрел консульства Азербайджана в Харькове. В МИД осудили инцидент.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел помещения почетного консульства Азербайджанской республики в городе Харьков", - указано в сообщении.
Так, правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия.
"Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности", - добавили в министерстве.
Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что НПУ берет под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине.
Как писало РБК-Украина, ночью консульство Азербайджана в Харькове обстреляли. В результате были повреждены стекло и входные двери. Пострадавших нет.
После этого Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило в этом армян. В МИД заявили, что азербайджанские правоохранительные органы будут сотрудничать с украинскими для привлечения к ответственности виновных в обстреле.