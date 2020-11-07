ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У МЗС засуджують обстріл консульства Азербайджану в Харкові

Автор: Юлія Струк

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували обстріл консульства Азербайджану в Харкові. У МЗС засудили інцидент.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Рішуче засуджуємо досконалий невідомими особами обстріл приміщення почесного консульства Азербайджанської республіки в місті Харків", - зазначено в повідомленні.

Так, правоохоронні органи вже почали необхідні слідчі дії.

Популярні новини

"Винні мають бути знайдені і притягнуті до відповідальності", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що НПУ бере під охорону представництва Азербайджану і Вірменії в Україні.

Як писало РБК-Україна, вночі консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. В результаті були пошкоджені скло і вхідні двері. Постраждалих немає.

Після цього Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило в цьому вірмен. У МЗС заявили, що азербайджанські правоохоронні органи будуть співпрацювати з українськими для притягнення до відповідальності винних в обстрілі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківобстрелконсульствоАзербайджан