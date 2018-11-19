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В МИД осудили нападение на канадского журналиста в Киеве

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 00:27
В МИД осудили нападение на канадского журналиста в Киеве
Фото: Майкл Колборн (twitter.com/ChristopherJM)

Украинское внешнеполитическое ведомство считает недопустимыми нападения на журналистов и любые проявления нетерпимости и насилия

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на нападение праворадикалов на канадского журналиста Майкла Колборна в Киеве 18 ноября, заявив о недопустимости любых проявлений насилия против журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Екатерину Зеленко Twitter.

В МИД также ожидают расследования обстоятельств происшествия полицией.

"Нападения на журналистов, как и любые проявления нетерпимости и насилия, считаем недопустимыми. Ждем результаты расследования правоохранительными органами", - написала Зеленко.

В МИД осудили нападение на канадского журналиста в Киеве

Напомним, 18 ноября в Киеве неизвестные напали на канадского журналиста Майкла Колборна возле Владимирского собора. По словам пострадавшего, конфликт с двумя мужчинами возник, когда он проводил фотосъемку - один из мужчин ударил фотографа в лицо, другой применил газовый баллончик.

Посол Канады в Украине Роман Ващук надеется на "эффективный и убедительный ответ полиции" на действия "крайне правых радикалов".

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