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У МЗС засудили напад на канадського журналіста у Києві

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 00:27
У МЗС засудили напад на канадського журналіста у Києві
Фото: Майкл Колборн (twitter.com/ChristopherJM)

Українське зовнішньополітичне відомство вважає неприпустимими напади на журналістів та будь-які прояви нетерпимості та насильства

Міністерство закордонних справ України відреагувало на напад праворадикалів на канадського журналіста Майкла Колборна у Києві 18 листопада, заявивши про неприпустимість будь-яких проявів насильства проти журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю МЗС Катерину Зеленко у Twitter.

У МЗС також чекають на розслідування обставин події поліцією.

"Напади на журналістів, як і будь-які прояви нетерпимості та насильства, вважаємо неприпустимими. Чекаємо на результати розслідування правоохоронними органами", - написала Зеленко.

У МЗС засудили напад на канадського журналіста у Києві

Нагадаємо, 18 листопада в Києві невідомі напали на канадського журналіста Майкла Колборна поблизу Володимирського собору. Зі слів постраждалого, конфлікт з двома чоловіками виник, коли він проводив фотозйомку - один із чоловіків вдарив фотографа в обличчя, інший застосував газовий балончик.

Посол Канади в Україні Роман Ващук сподівається на "ефективну та переконливу відповідь поліції" на дії "вкрай правих радикалів".

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