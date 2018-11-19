У МЗС засудили напад на канадського журналіста у Києві

Фото: Майкл Колборн (twitter.com/ChristopherJM)

Українське зовнішньополітичне відомство вважає неприпустимими напади на журналістів та будь-які прояви нетерпимості та насильства

Міністерство закордонних справ України відреагувало на напад праворадикалів на канадського журналіста Майкла Колборна у Києві 18 листопада, заявивши про неприпустимість будь-яких проявів насильства проти журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю МЗС Катерину Зеленко у Twitter.

У МЗС також чекають на розслідування обставин події поліцією.

"Напади на журналістів, як і будь-які прояви нетерпимості та насильства, вважаємо неприпустимими. Чекаємо на результати розслідування правоохоронними органами", - написала Зеленко.

Нагадаємо, 18 листопада в Києві невідомі напали на канадського журналіста Майкла Колборна поблизу Володимирського собору. Зі слів постраждалого, конфлікт з двома чоловіками виник, коли він проводив фотозйомку - один із чоловіків вдарив фотографа в обличчя, інший застосував газовий балончик.

Посол Канади в Україні Роман Ващук сподівається на "ефективну та переконливу відповідь поліції" на дії "вкрай правих радикалів".