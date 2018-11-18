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Посол прокомментировал нападение на канадского журналиста в Киеве

Новости » Общество    18.11.2018 - 18:10
Посол прокомментировал нападение на канадского журналиста в Киеве
Фото: Майкл Колборн (twitter.com/ChristopherJM)

Сегодня неизвестные напали на канадского журналиста Майкла Колборна

Посол Канады в Украине Роман Ващук прокомментировал сегодняшнее нападение на канадского журналиста в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Криминальные действия крайне правых радикалов заслуживают эффективного и убедительного ответа полиции. Полиция показала, что они могут делать это на прошлых событиях ЛГБТ. Им необходимо подтвердить приверженность защите средств массовой информации и правам человека для всех", - заявил он.

Напомним, в Киеве в воскресенье, 18 ноября, неизвестные напали на канадского журналиста Майкла Колборна. Происшествие произошло вблизи Владимирского собора. Правоохранители получили сообщение об избиении иностранца в 12:45. Иностранец рассказал правоохранителям, что конфликт с двумя мужчинами возник, когда тот проводил фотосъемку. В результате конфликта один из мужчин ударил фотографа в лицо, а другой - применил газовый баллончик.

Полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

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