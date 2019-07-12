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МЗС засудило визнання Росією "загрозливим" Світовий конгрес українців

Новини » Політика    12.07.2019 - 01:30
МЗС засудило визнання Росією "загрозливим" Світовий конгрес українців
Фото: МЗС (РБК-Україна)

У відомстві вважають, що Росія ліквідовує українські громадські організації

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з позицією генеральної прокуратури Росії щодо неурядової оргацізації Світовий конгрес українців. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр МЗС.

У міністерстві зазначили, що таке рішення продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, що спрямована "на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ".

"Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, хоча метою цієї організації є підтримка української ідентичності, реабілітація українських поранених військовослужбовців та цивільних осіб, що постраждали від російської збройної агресії проти України, здійснення просвітницьких програм та українського шкільництва за межами України, а також збереження національної пам’яті про жертви Голодомору в Україні у 1932-1933 роках", - йдеться у заяві МЗС.

Відомство закликало міжнародну спільноту розглядати цей крок з боку Росії як чергове порушеня фундаментальних прав людини, у тому числі прав української меншини на території РФ.

Україна також закликає та посилити дипломатичний тиск на злочинний кремлівський режим. МЗС, як зазначає прес-служба, готується "вжити усіх кроків у відповідь".

Нагадаємо, російська генпрокуратура визнала міжнародну неурядову організацію Всесвітній конгрес українців "загрозою безпеці" Росії

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