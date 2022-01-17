МИД осудил атаку аэропорта и нефтехранилищ в Абу-Даби

"Решительно осуждаем вооруженную атаку на гражданские объекты в ОАЭ. Нападение подрывает усилия по стабилизации ситуации и установлению долговременного мира в регионе", - написал Николенко.

Отметим, в понедельник, 17 января, с территории Йемена аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC атаковали десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистических ракет. В результате нападения вспыхнули пожары.

Сообщается о трех погибших - граждан Пакистана и Индии. Ранения получили шесть человек. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы.