МИД осудил атаку аэропорта и нефтехранилищ в Абу-Даби

Министерство иностранных дел Украины осудило атаку вооруженных дронов и ракет на гражданские объекты столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. В ведомстве отметили, что нападение подрывает усилия по установлению мира в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера МИД Украины Олега Николенко.
"Решительно осуждаем вооруженную атаку на гражданские объекты в ОАЭ. Нападение подрывает усилия по стабилизации ситуации и установлению долговременного мира в регионе", - написал Николенко.
Отметим, в понедельник, 17 января, с территории Йемена аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC атаковали десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистических ракет. В результате нападения вспыхнули пожары.
Сообщается о трех погибших - граждан Пакистана и Индии. Ранения получили шесть человек. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы.