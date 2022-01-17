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МЗС засудило атаку аеропорту і нафтосховищ в Абу-Дабі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України засудило атаку Збройних дронів і ракет на цивільні об'єкти столиці Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Абу-Дабі. У відомстві зазначили, що напад підриває зусилля по встановленню миру в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter спікера МЗС України Олега Ніколенка.

"Рішуче засуджуємо збройну атаку на цивільні об'єкти в ОАЕ. Напад підриває зусилля по стабілізації ситуації і встановленню довготривалого миру в регіоні", - написав Ніколенко.

Відзначимо, в понеділок, 17 січня, з території Ємену аеропорт Абу-Дабі і нафтосховища компанії ADNOC атакували десятки безпілотників з вибухівкою і балістичних ракет. В результаті нападу спалахнули пожежі.

Повідомляється про трьох загиблих-громадян Пакистану та Індії. Поранення отримали шестеро людей. Відповідальність за атаку взяли на себе повстанці-хусити.

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