МЗС засудило атаку аеропорту і нафтосховищ в Абу-Дабі

"Рішуче засуджуємо збройну атаку на цивільні об'єкти в ОАЕ. Напад підриває зусилля по стабілізації ситуації і встановленню довготривалого миру в регіоні", - написав Ніколенко.

Відзначимо, в понеділок, 17 січня, з території Ємену аеропорт Абу-Дабі і нафтосховища компанії ADNOC атакували десятки безпілотників з вибухівкою і балістичних ракет. В результаті нападу спалахнули пожежі.

Повідомляється про трьох загиблих-громадян Пакистану та Індії. Поранення отримали шестеро людей. Відповідальність за атаку взяли на себе повстанці-хусити.