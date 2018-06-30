МИД опубликовало рекомендации украинцам по выбору туроператора

Рекомендации связаны с задержкой вылета украинцев из аэропорта Туниса

Министерство иностранных дел опубликовало перечень рекомендаций для украинцев, в котром обьясняется как обезопасить себя при выборе туроператора. Рекомендации приурочены к задержке вылета украинцев из аэропорта Туниса, информирует Департамент консульской службы в Facebook.

"В связи с задержкой вылета нескольких сотен украинских туристов из Туниса и неспособностью туристического оператора своевременно вернуть граждан Украины на родину, Министерство иностранных дел Украины повторно призывает граждан Украины, которые планируют путешествия за границу, принять во внимание следующие рекомендации:

тщательно планировать свои путешествия, учитывая возможное возникновение непредвиденных ситуаций;

внимательно выбирать туроператора, получать от него полную информацию по действиям в случае чрезвычайной ситуации, контактные данные компаний и лиц, к которым круглосуточно можно обратиться в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств;

внимательно изучить условия контракта о предоставлении туристических услуг;

учитывать безопасность в стране, ситуацию в международных аэропортах, через которые будет осуществляться путешествие;

зарегистрироваться на ресурсе Департамента консульской службы МИД Украины "ДРУГ", который является эффективным инструментом предупреждения, при необходимости - розыска и оказания содействия гражданам Украины в случае чрезвычайных событий за рубежом.

В случае непредвиденных ситуаций в международном аэропорту, украинцам следует принять следующие меры:

безотлагательно установить и поддерживать связь с туроператором, авиаперевозчиком или их представителями в стране пребывания, соответствующими аэропортовыми службами, выяснить причину задержки (отмены) рейса, перспективы и пути решения вопроса, получить информацию о порядке размещения в гостинице, оказания медицинской и другой необходимой помощи; информировать об актуальном состоянии и ситуации родственников или знакомых в Украине; безотлагательно позвонить на "горячую линию" посольства или консульства в стране пребывания аэропорту, или на круглосуточную "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Отметим, около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.

По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице компании, принимающей Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан домой. Так, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете, а другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.

Напомним, в связи со сложившейся ситуацией, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Минэкономразвития заберет лицензии у недобросовестных туроператоров