МИД опубликовало рекомендации украинцам по выбору туроператора

Рекомендации связаны с задержкой вылета украинцев из аэропорта Туниса
Министерство иностранных дел опубликовало перечень рекомендаций для украинцев, в котром обьясняется как обезопасить себя при выборе туроператора. Рекомендации приурочены к задержке вылета украинцев из аэропорта Туниса, информирует Департамент консульской службы в Facebook.
"В связи с задержкой вылета нескольких сотен украинских туристов из Туниса и неспособностью туристического оператора своевременно вернуть граждан Украины на родину, Министерство иностранных дел Украины повторно призывает граждан Украины, которые планируют путешествия за границу, принять во внимание следующие рекомендации:
В случае непредвиденных ситуаций в международном аэропорту, украинцам следует принять следующие меры:
Отметим, около 300 украинских туристов вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта Монастир в Тунисе.
По словам пассажиров, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel, в лице компании, принимающей Insight Holidays не выполняют своих обязательств по возврату граждан домой. Так, часть туристов остается в аэропорту Монастир без информации о запланированном вылете, а другую группу туристов, которые должны были вылететь в Харьков в 7:35 28 июня, привезли в отель в городе Сус.
Напомним, в связи со сложившейся ситуацией, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Минэкономразвития заберет лицензии у недобросовестных туроператоров