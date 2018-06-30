МЗС опублікувало рекомендації українцям щодо вибору туроператора

Рекомендації пов'язані з затримкою вильоту українців з аеропорту Тунісу

Міністерство закордонних справ опублікувало перелік рекомендацій для українців, в якому пояснюється як убезпечити себе при виборі туроператора. Рекомендації приурочені до затримки вильоту українців з аеропорту Тунісу, інформує Департамент консульської служби в Facebook.

"У зв'язку із затримкою вильоту кількох сотень українських туристів з Тунісу і нездатністю туристичного оператора своєчасно повернути громадян України на батьківщину, Міністерство закордонних справ України повторно закликає громадян України, які планують подорожі за кордон, взяти до уваги такі рекомендації:

ретельно планувати свої подорожі, враховуючи можливе виникнення непередбачених ситуацій;

уважно вибирати туроператора, отримувати від нього повну інформацію щодо дій у разі надзвичайної ситуації, контактні дані компаній та осіб, до яких цілодобово можна звернутися у разі виникнення форс-мажорних обставин;

уважно вивчити умови контракту про надання туристичних послуг;

враховувати безпеку в країні, ситуацію в міжнародних аеропортах, через які буде здійснюватися подорож;

зареєструватися на ресурсі Департаменту консульської служби МЗС України "ДРУГ" який є ефективним інструментом попередження, при необхідності розшуку і надання сприяння громадянам України у разі надзвичайних подій за кордоном.

У разі непередбачених ситуацій у міжнародному аеропорту, українцям слід прийняти наступні заходи:

невідкладно встановити та підтримувати зв'язок з туроператором, авіаперевізником або їх представниками в країні перебування, відповідними аеропортовими службами, з'ясувати причину затримки (скасування) рейсу, перспективи і шляхи вирішення питання, отримати інформацію про порядок розміщення в готелі, надання медичної та іншої необхідної допомоги; повідомити про актуальний стан і ситуацію родичів або знайомих в Україні; невідкладно зателефонувати на "гарячу лінію" посольства або консульства у країні перебування аеропорту, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57 адреса електронної пошти: cons_or@mfa.gov.ua.

Зазначимо, близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір в Тунісі.

За словами пасажирів, авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі компанії, що приймає Insight Holidays не виконують своїх зобов'язань по поверненню додому громадян. Так, частина туристів залишається в аеропорту Монастір без інформації про запланований виліт, а іншу групу туристів, які повинні були вилетіти до Харкова о 7:35 28 червня, привезли в готель в місті Сус.

Нагадаємо, у зв'язку зі сформованою ситуацією, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Мінекономрозвитку забере ліцензії у недобросовісних туроператорів