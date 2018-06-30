МЗС опублікувало рекомендації українцям щодо вибору туроператора

Рекомендації пов'язані з затримкою вильоту українців з аеропорту Тунісу
Міністерство закордонних справ опублікувало перелік рекомендацій для українців, в якому пояснюється як убезпечити себе при виборі туроператора. Рекомендації приурочені до затримки вильоту українців з аеропорту Тунісу, інформує Департамент консульської служби в Facebook.
"У зв'язку із затримкою вильоту кількох сотень українських туристів з Тунісу і нездатністю туристичного оператора своєчасно повернути громадян України на батьківщину, Міністерство закордонних справ України повторно закликає громадян України, які планують подорожі за кордон, взяти до уваги такі рекомендації:
У разі непередбачених ситуацій у міжнародному аеропорту, українцям слід прийняти наступні заходи:
Зазначимо, близько 300 українських туристів другу добу не можуть вилетіти до Харкова з аеропорту Монастір в Тунісі.
За словами пасажирів, авіакомпанія Bravo Airways і туроператор Oasis Travel, в особі компанії, що приймає Insight Holidays не виконують своїх зобов'язань по поверненню додому громадян. Так, частина туристів залишається в аеропорту Монастір без інформації про запланований виліт, а іншу групу туристів, які повинні були вилетіти до Харкова о 7:35 28 червня, привезли в готель в місті Сус.
Нагадаємо, у зв'язку зі сформованою ситуацією, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Мінекономрозвитку забере ліцензії у недобросовісних туроператорів