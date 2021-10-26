МИД опроверг заявление России о поддержке особого статуса Донбасса со стороны США

Недавно в России с рабочим визитом находилась представитель Госдепа США Виктория Нуланд. Российская сторона заявила, что Нуланд поддержала предоставление оккупированному Донбассу особого статуса , но глава украинского МИД это отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на странице в Twitter .

"Нет, (утверждения России - ред.) неправда. Американские партнеры подробно информируют нас о своих контактах", - подчеркнул Кулеба.

По словам украинского министра, американская сторона подробно рассказала, что именно Нуланд обсуждала с представителями России в отношении Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Нуланд во время визита в Россию обсуждала возможные варианты привлечения США к урегулированию конфликта на Донбассе.

А в Госдепе США рассказали, что Нуланд говорила в России о полном выполнении минских соглашений.