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МИД огласит список компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ, - Кулеба

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Киев, Воскресенье 06 марта 2022 13:46
МИД огласит список компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал объявление сегодня списка компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ несмотря на ее войну против Украины. По его словам, некоторые из них - удивят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Среди государств, а также международных компаний те, кто пытаются усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны поддерживать Украину, а с другой - продолжать бизнес с Россией или помогать ей обходить санкции", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что все это происходит на украинской крови, "ценой нашей крови и страданий".

"Мы сегодня в течение дня публично будем выходить с названиями конкретных компаний, о том, что они делают, и каким образом за наш счет пытаются все еще зарабатывать деньги из РФ. Вы увидите в этом списке некоторые страны и компании, которые вас удивят, но, к сожалению, такова суровая правда", - резюмировал Кулеба.

Напомним, недавно стало известно, что британско-нидерландская компания Shell тайно приобрела партию российской нефти непублично за рекордную низкую цену - 28,5 долларов за баррель.

После чего министр иностранных дел Дмитрий Кулеба упрекнул Shell за покупку "пропитанной украинской кровью" нефти из России.

В свою очередь Shell распространила официальное заявление, в которой попыталась объяснить мотивы покупки российской нефти. Компания признала, что не может в короткие сроки полностью отказаться от поставок из РФ и пообещала передать Украине вырученные от продажи нефти средства.

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