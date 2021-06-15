В МИД объяснили, почему Украине не дают ПДЧ в НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему Украине не дают ПДЧ в НАТО. По его словам, это нежелание ряда стран, которые не хотят "давать такой сигнал" России.
Об этом он сказал в программе Свобода слова на ICTV.
В то же время он отметил, что Украина должна продолжать внедрение реформ.
"Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас-это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации. И задача сейчас-работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал Кулеба.
Накануне президент США Джон Байден рассказал, от чего зависит вступление Украины в НАТО. По его словам, военные действия на территории Украины не являются препятствием.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.