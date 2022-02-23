UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

МИД обратился к украинцам: воздержитесь от поездок в РФ, а кто там - немедленно покиньте ее

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство иностранных дел обратилось к украинцам с рекомендацией воздержаться от поездок в Россию. А тем, кто находится в этой стране, призывает немедленно покинуть ее территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт МИД.

Причиной назвали усиление российской агрессии против Украины, что может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории РФ.

"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Российскую Федерацию, а находящимся в этой стране - немедленно покинуть ее территорию", - говорится в заявлении.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, МИД опубликовал контактные данные зарубежных дипломатических учреждений Украины на территории РФ:

  • Посольство Украины в Российской Федерации (тел.: +7 919 768 77 96; электронная почта: emb_ru@mfa.gov.ua, consul_ru@mfa.gov.ua).
  • Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге (тел.: +7 921 304 05 72; электронная почта: gc_rus@mfa.gov.ua).
  • Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; электронная почта: gc_rur@mfa.gov.ua).
  • Консульство Украины в Екатеринбурге (тел.: +7 953 0000207; электронная почта: gc_rue@mfa.gov.ua).
  • Консульство Украины в Новосибирске (тел.: +7 913 379 12 93; электронная почта: gc_nov@mfa.gov.ua).

Напомним, Россия объявила эвакуацию посольства в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияУкраина