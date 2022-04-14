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МИД обратилось в ООН из-за незаконного вывоза и усыновления украинских детей

Новина українською →
Украина, Четверг 14 апреля 2022 11:39
МИД обратилось в ООН из-за незаконного вывоза и усыновления украинских детей Фото: Россия незаконно вывозит украинских детей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство иностранных дел обратилось в ООН из-за незаконного вывоза и усыновления гражданами России украинских детей. Такие действия РФ нарушают нормы международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД.

Отмечается, что российские военные на временно оккупированных территориях Украины прибегают к незаконному и насильственному перемещению граждан Украины, в частности детей, в том числе детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также детей, родители которых погибли в результате российской агрессии.

Кроме того, существует угроза усыновления детей гражданами России без соблюдения всех необходимых процедур. Для этого власти РФ стремятся подписать с "ЛДНР" так называемые "соглашения" для перемещения незаконно депортированных детей-сирот в российские семьи.

"Фактически Россия в нарушение международного гуманитарного права и элементарных стандартов человечности занимается организованным на государственном уровне похищением детей и разрушением будущего украинской нации", - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД Украины обращается в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный Комитет Красного Креста, ЮНИСЕФ, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, специальных представителей Генерального секретаря ООН по вопросам детей в вооруженных конфликтов и по вопросам насилия в отношении детей применить неотложные меры для возвращения украинских детей на территорию государства.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия принудительно вывезла более 500 тысяч граждан Украины.

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