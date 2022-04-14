МЗС звернулося до ООН через незаконне вивезення та усиновлення українських дітей
Міністерство закордонних справ звернулося до ООН через незаконне вивезення та усиновлення громадянами Росії українських дітей. Такі дії РФ порушують норми міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.
Зазначається, що російські військові на тимчасово окупованих територіях України вдаються до незаконного та насильницького переміщення громадян України, зокрема дітей, у тому числі дітей-сирот, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули внаслідок російської агресії.
Крім того, існує загроза усиновлення дітей громадянами Росії без дотримання всіх необхідних процедур. Для цього влада РФ прагне підписати з "ЛДНР" так звані "угоди" для переміщення незаконно депортованих дітей-сиріт в російські сім’ї.
"Фактично Росія в порушення міжнародного гуманітарного права та елементарних стандартів людяності займається організованим на державному рівні викраденням дітей і руйнуванням майбутнього української нації", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим МЗС України звертається до Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, Управління Верховного комісара ООН з прав людини, Спеціальних представників Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктів та з питань насильства щодо дітей вжити невідкладних заходів задля повернення українських дітей на територію держави.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія примусово вивезла понад 500 тисяч громадян України.
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