МИД: в Непале остаются 80 украинцев, у них нет возможности вылететь из страны

Сейчас со всеми гражданами установлена связь непосредственно или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

"Создана отдельная группа в социальных сетях для оперативной коммуникации. Обращений граждан о наличии проблем с жильем или питанием в украинское дипучреждение не поступало", - сообщили в МИД.

Как известно, Непал приостановил международные авиаперевозки до 14 мая 2021 года. Кроме того, украинские авиаперевозчики не имеют лицензий на осуществление полетов в Непал из-за высокогорной местности.

Посольству и почетному консульству в Непале поручено отслеживать возможную организацию спецрейсов других стран.