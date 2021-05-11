МЗС: у Непалі залишаються 80 українців, в них немає можливості вилетіти з країни

Наразі з усіма громадянами встановлено зв’язок безпосередньо або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури.

"Створено окрему групу в соціальних мережах для оперативної комунікації. Звернень громадян щодо наявності проблем з житлом чи харчуванням до української дипустанови не надходило", - повідомили в МЗС.

Як відомо, Непал призупинив міжнародні авіаперевезення до 14 травня 2021 року. Крім того, українські авіаперевізники не мають ліцензій на здійснення польотів до Непалу через високогірну місцевість.

Посольству та почесному консульству в Непалі доручено відстежувати можливу організацію спецрейсів інших країн.