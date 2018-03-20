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В МИД назвали "манипуляцией" заявление Венгрии об украинском законе об образовании

НовостиПолитика    20.03.2018 - 11:58
Фото: глава МИД Венгрии Петер Сиярто (flickr.com/mfa/lithuania)
Фото: глава МИД Венгрии Петер Сиярто (flickr.com/mfa/lithuania)

В МИД Венгрии заявляли, что Украина должна отложить введение закона об образовании до 2023 года

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто относительно украинского закона об образовании. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар на своей странице в Тwitter.

В частности, Бондарь назвал "манипуляцией" заявления Сиярто по закону об образовании.

"Венгрия манипулирует, поскольку правительство уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года; Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать. Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Сиярто заявлял, что Украина должна отложить введение закона об образовании до 2023 года. Он также отмечал, что Венгрия также нуждается в юридической гарантии выполнения своих требований, поскольку "несмотря на устные обещания, постоянно происходит обратное".

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Теги: Венгрия, МИД Украины, образование
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