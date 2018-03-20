В МИД назвали "манипуляцией" заявление Венгрии об украинском законе об образовании

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто относительно украинского закона об образовании. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар на своей странице в Тwitter.

В частности, Бондарь назвал "манипуляцией" заявления Сиярто по закону об образовании.

"Венгрия манипулирует, поскольку правительство уже утвердило законопроект о продлении переходного периода до 2023 года; Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать. Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних отношений", - написал он.

Венгрия манипулирует, поскольку:

1) Правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении перехідн.периода до 2023 года;

2) Венец.комиссия указала, что и как усовершенствовать.

Жаль, что желание заработать голоса на выборах побеждает здоровую логику двусторонних двусторонних отношений https://t.co/egSmXfYvTY — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) March 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Сиярто заявлял, что Украина должна отложить введение закона об образовании до 2023 года. Он также отмечал, что Венгрия также нуждается в юридической гарантии выполнения своих требований, поскольку "несмотря на устные обещания, постоянно происходит обратное".