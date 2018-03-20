У МЗС назвали "маніпуляцією" заяву Угорщини щодо українського закону про освіту

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву глави МЗС Угорщини Петера Сіярто щодо українського закону про освіту. Відповідну заяву зробив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар на своїй сторінці у Тwitter.

Зокрема, Бондар назвав "маніпуляцією" заяви Сіярто щодо закону про освіту.

"Угорщина маніпулює, оскільки: уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідного періоду до 2023 року; Венеціанська комісія вказала, що і як вдосконалити. Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх відносин", - написав він.

Угорщина маніпулює, оскільки:

1) Уряд України вже затвердив законопроект про продовження перехідн.періоду до 2023 року;

2) Венец.комісія вказала, що і як вдосконалити.

Шкода, що бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку двосторонніх двосторонніх відносин https://t.co/egSmXfYvTY — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) March 20, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сіярто заявляв, що Україна повинна відкласти запровадження закону про освіту до 2023 року. Він також зазначав, що Угорщина також потребує юридичної гарантії виконання своїх вимог, оскільки "незважаючи на усні обіцянки, постійно відбувається протилежне".