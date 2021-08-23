В МИД назвали количество украинцев, которые остаются в Афганистане

Сейчас в Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД. Об этом на брифинге в кулуарах саммита Крымской платформы заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

По его словам, количество находящихся в стране украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется: некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств, вместе с тем, поступают и новые просьбы о помощи.

"Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борты", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что последний рейс, которым из Кабула было вывезено более ста человек, удалось осуществить буквально накануне того, как местный аэропорт был закрыт на неопределенное время.