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В МИД назвали количество украинцев, которые остаются в Афганистане

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Афганистан, Понедельник 23 августа 2021 17:31
В МИД назвали количество украинцев, которые остаются в Афганистане Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Мария Кучерявец

Сейчас в Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД. Об этом на брифинге в кулуарах саммита Крымской платформы заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга.

По его словам, количество находящихся в стране украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется: некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств, вместе с тем, поступают и новые просьбы о помощи.

"Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борты", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что последний рейс, которым из Кабула было вывезено более ста человек, удалось осуществить буквально накануне того, как местный аэропорт был закрыт на неопределенное время.

Напомним, сегодня третий украинский самолет вылетел из Афганистана на его борту находятся 79 граждан Украины и членов их семей.

Добавим, что в Кабуле объявили о прекращении всех рейсов из аэропортов.

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